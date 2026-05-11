Predaj starších domov v USA zaznamenal v apríli mierny rast
Autor TASR
Washington 11. mája (TASR) - Predaj starších domov v USA zaznamenal minulý mesiac rast, jeho tempo však zaostalo za očakávaniami. Navyše, analytici sa obávajú, že ani v nasledujúcom období sa predaj výraznejšie nezvýši, keďže úrokové sadzby hypoték zostávajú vysoké a zrýchľujúca sa inflácia ovplyvňuje financie spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.
Predaj starších domov v USA vzrástol v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,02 milióna, uviedla v pondelok Národná asociácia realitných kancelárií (NAR). Ekonómovia očakávali, že predaj starších domov vzrastie na ročnú mieru 4,05 až 4,1 milióna.
Čo sa týka jednotlivých regiónov v USA, predaj starších domov vzrástol v oblasti Juh a na Stredozápade. V oblasti Západ predaje klesli a na Severovýchode sa v porovnaní s marcom nemenili.
S výraznejším rastom predaja nepočítajú analytici ani v ďalších mesiacoch. Priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších 30-ročných hypotékach vyskočila koncom marca, po tom, ako USA a Izrael v závere februára napadli Irán, na 6,38 %. Ku koncu februára dosahovala 5,98 %. Začiatkom apríla sa zvýšila na 6,46 %, ku koncu mesiaca klesla na 6,30 %, začiatkom mája sa však opäť zvýšila a zaznamenala 6,37 %.
Po útoku na Irán Teherán prakticky úplne uzatvoril kľúčový Hormuzský prieliv, ktorým sa prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). To viedlo k prudkému rastu cien energií, čo sa odrazilo na vývoji inflácie a skresaní pôvodných odhadov rastu ekonomiky.
