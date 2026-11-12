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Predaj starých rodinných domov na americkom trhu sa v októbri prepadol
Mediánová cena staršieho domu na americkom trhu sa medziročne zvýšila o 0,4 % na 416.700 USD (376.049 eur).
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Predaj starších rodinných domov v USA v októbri medzimesačne klesol o 5,5 % na sezónne upravenú ročnú mieru 3,75 milióna kusov. Prepadol sa tak najnižšie od augusta 2010. Ukázali to údaje americkej Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR), ktoré zverejnila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Pokles predaja bol výraznejší v porovnaní s očakávaním analytikov, že sa oslabí miernejšie, a to na upravenú ročnú mieru 3,85 milióna kusov. Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun pripísal slabosť trhu vysokým úrokom z hypotekárnych úverov, ktoré sa dostali na najvyššiu úroveň od roku 2000, ak sa nezohľadní jeden mesiac z roku 2023.
Predaj starších domov na Severovýchode USA v októbri stagnoval na úrovni 470.000 kusov, na Stredozápade klesol o 3,2 % na 900.000 kusov, na Juhu USA sa oslabil o 6,5 % na 1,73 milióna kusov a na Západe sa znížil o 9,7 % na 650.000 kusov.
Mediánová cena staršieho domu na americkom trhu sa medziročne zvýšila o 0,4 % na 416.700 USD (376.049 eur).
(1 EUR = 1,1081 USD)
Pokles predaja bol výraznejší v porovnaní s očakávaním analytikov, že sa oslabí miernejšie, a to na upravenú ročnú mieru 3,85 milióna kusov. Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun pripísal slabosť trhu vysokým úrokom z hypotekárnych úverov, ktoré sa dostali na najvyššiu úroveň od roku 2000, ak sa nezohľadní jeden mesiac z roku 2023.
Predaj starších domov na Severovýchode USA v októbri stagnoval na úrovni 470.000 kusov, na Stredozápade klesol o 3,2 % na 900.000 kusov, na Juhu USA sa oslabil o 6,5 % na 1,73 milióna kusov a na Západe sa znížil o 9,7 % na 650.000 kusov.
Mediánová cena staršieho domu na americkom trhu sa medziročne zvýšila o 0,4 % na 416.700 USD (376.049 eur).
(1 EUR = 1,1081 USD)