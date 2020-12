Predaj šumivého vína Cava klesol tento rok menej, ako sa čakalo

Barcelona 26. decembra (TASR) - Španielsky výrobcovia šumivého vína Cava očakávali, že tento rok bude pre nich "devastačný". Bary a reštaurácie boli totiž niekoľko mesiacov zatvorené a cestovný ruch sa takmer zastavil pre blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Prvé odhady, podľa ktorých sa predaj šumivého vína mal tento rok znížiť o približne 40 %, sa však ukázali ako príliš pesimistické. A koncoročné oslavy zrejme ešte zmiernia vplyv pandémie na priemysel v hodnote 1,2 miliardy eur.



Vďaka geograficky diverzifikovanému vývozu a rastúcemu on-line predaju udržali producenti španielskeho šumivého vína pokles tržieb tesne nad hranicou 10 %. Sú tak svetlou výnimkou, keďže pandémia uštedrila tvrdú ranu tamojšej ekonomike. „Nikto netúži po páde, ale vzhľadom na okolnosti by som povedal, že je to celkom dobrý výsledok,“ uviedol predseda regulačného výboru výrobcov cavy Javier Pages.



Dodávky cavy, ktorá sa vyrába najmä v severovýchodnom Katalánsku, klesli v období január-september 2020 o 10,5 % oproti vlaňajšku. Domáca spotreba sa pritom znížila o 13 % a zahraničná o 7 %, spresnil Pages. Dúfa pritom, že tieto čísla sa ešte zlepšia vďaka sviatkom, čo je tradične najlepšie obdobie na predaj cavy. Aj keď tento rok môže limit maximálne 10 osôb pri sviatočnom stole a zrušenie firemných večierkov brzdiť dopyt po sekte.



Damia Deasová, predsedníčka obchodnej skupiny AECAVA, ktorá sa podieľa 90 % na tržbách v tomto sektore, a manažérka značky Vilarnau, v máji predpovedala, že v roku 2020 klesne predaj o 25 až 40 percent z 250 miliónov fliaš v roku 2019. Minulý rok bol pritom druhý najlepší v histórii skupiny.



„Niet pochýb o tom, že je to hrozný rok. Pripravili sme sa na najhoršie, ale náš sektor dokázal vďaka exportu odolávať o niečo lepšie, ako sme si mysleli,“ skonštatovala Deasová a poukázala na dobrú pozíciu cavy na trhoch v Británii, Švédsku a Holandsku .



Približne štvrtina z viac ako 200 výrobcov má však stále zamestnancov umiestnených vo vládnom programe podpory pracovných miest (kurzarbeit). Najmä tí, ktorí vyvážajú menej, sú postihnutí tzv. koronakrízou viac ako ostatní.



„Verím, že rok 2021 bude rokom stabilizácie a od roku 2022 začneme znova uvažovať o raste, rozširovaní a investovaní,“ dodala Deasová.