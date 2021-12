Predaj švajčiarskej Watches of Switzerland pred Vianocami stúpa

Zürich/Londýn 9. decembra (TASR) - Švajčiarsky maloobchodný predajca luxusných hodiniek Watches of Switzerland Group (WoS) vo štvrtok informoval, že novembrový predaj podporil jeho nedávno zvýšený výhľad, ktorý sa opieral o silný rast tržieb za 26 týždňov do 31. októbra.



"Približne pred mesiacom sme aktualizovali naše usmernenia a po dobrom začiatku súčasného štvrťroka ich potvrdzujeme," povedal generálny riaditeľ Brian Duffy, podľa ktorého bol november silný mesiac.



Uviedol tiež, že skupina predala veľa hodiniek značky Rolex v máji, júni a júli, a potom musela do konca októbra obnoviť zásoby. WoS je najväčším maloobchodným predajcom Rolexov v Británii a táto značka predstavuje približne polovicu príjmov skupiny.



Poznamenal zároveň, že nedostatok Rolexov prospel iným značkám, ako sú Cartier, Omega, Breitling, TAG Heuer či Tudor.



Skupina, ktorá má 163 obchodov po celej Británii a Spojených štátoch, je teraz dobre zásobená na obdobie sviatočného predaja, vyhlásil Duffy.



Za 26 týždňov do 31. októbra sa upravený zisk skupiny pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zvýšil takmer o 60 % na 82,8 milióna libier (96,72 milióna eur).



Minulý mesiac WoS zvýšil svoj celoročný odhad tržieb na 1,15 - 1,20 miliardy GBP, a to aj vďaka akvizícii piatich amerických obchodov s celkovým ročným príjmom okolo 100 miliónov USD (88,50 milióna eur).



V rámci päťročnej stratégie do roku 2026 počíta skupina s tým, že sa stane lídrom v Spojených štátoch, na trhu, na ktorý vstúpila v roku 2017, a vstúpi na trh Európskej únie (EÚ). V priebehu nasledujúcich piatich rokov by mohla minúť 150 až 200 miliónov GBP na akvizície v USA a EÚ.



(1 EUR = 0,85603 GBP; 1 EUR = 1,1299 USD)