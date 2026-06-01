< sekcia Ekonomika
Predaj aút Tesla v Taliansku za január až máj stúpol o 15,2 %
V máji sa však počet registrácií nových áut Tesla v Taliansku medziročne znížil o 23,5 % na 654.
Autor TASR
Miláno 1. júna (TASR) - Predaj vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla v Taliansku od začiatku roka do záveru mája v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stúpol o 15,2 %. Tesla v krajine za január až marec predala 5495 áut a jej podiel na talianskom trhu nových automobilov bol na úrovni 0,7 %. Ukázali to údaje talianskeho ministerstva dopravy, ktoré rezort zverejnil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V máji sa však počet registrácií nových áut Tesla v Taliansku medziročne znížil o 23,5 % na 654. V máji bol podiel Tesly na celkovom automobilovom trhu v krajine iba na úrovni približne 0,44 %.
Registrácie nových automobilov spoločnosti Tesla v Portugalsku v máji medziročne prudko vzrástli, a to o takmer 350 % na 1463 kusov, uviedla v pondelok portugalská asociácia automobilového priemyslu ACAP. Za január až máj odbyt elektrických áut Tesla na portugalskom trhu medziročne stúpol o 58,4 % na 4392 vozidiel.
V máji sa však počet registrácií nových áut Tesla v Taliansku medziročne znížil o 23,5 % na 654. V máji bol podiel Tesly na celkovom automobilovom trhu v krajine iba na úrovni približne 0,44 %.
Registrácie nových automobilov spoločnosti Tesla v Portugalsku v máji medziročne prudko vzrástli, a to o takmer 350 % na 1463 kusov, uviedla v pondelok portugalská asociácia automobilového priemyslu ACAP. Za január až máj odbyt elektrických áut Tesla na portugalskom trhu medziročne stúpol o 58,4 % na 4392 vozidiel.