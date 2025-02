Predaj Tesly klesol v Európe o 45 % pre zásahy Muska do politiky

Austin 25. februára (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla vykázal za január pokles predaja v celej Európe o 45 %. Konkurenčné automobilky tam pritom zaznamenali prudký nárast dopytu po elektrických vozidlách. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a AFP.



Podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov Tesla, ktorú vedie Elon Musk, predala v januári 2025 v Európe iba 9945 áut. To je strmý pokles z 18.161 kusov pred rokom. Predaj elektrických vozidiel pritom na starom kontinente vzrástol v januári o 37 % a automobilky zaznamenali veľké zisky na trhoch v Nemecku a Spojenom kráľovstve.



Akcie Tesly v utorok klesli a po prvý raz od novembra 2024 sa trhová kapitalizácia spoločnosti znížila pod 1 bilión USD (952,65 miliardy eur).



Tesla mení výrobné linky pre Model Y, čo mohlo mať vplyv na januárový predaj v Európe a pravdepodobne aj nedostatok zásob na niektorých trhoch po snahách o zvýšenie predaja koncom minulého roka.



Finančný riaditeľ Tesly Vaibhav Taneja minulý mesiac upozornil, že prechod na nový dizajn Modelu Y bude stáť niekoľko týždňov straty produkcie. Spoločnosť vyrába Model Y v štyroch závodoch po celom svete vrátane Nemecka.



Okrem toho však americká automobilka zápasí tiež s tým, že sa jej generálny riaditeľ stáva čoraz viac polarizovanou postavou. Po tom, čo sa Musk stal hlavným sponzorom Donalda Trumpa počas minuloročnej predvolebnej kampane, zameral svoju pozornosť na Európu. Podporil krajne pravicové strany a útočil na úradujúce vlády.



V Nemecku Tesla minulý mesiac predala len 1277 nových áut, najmenej od júla 2021. Predaj vo Francúzsku klesol o 63 % a bol najhorší od augusta 2022. V Spojenom kráľovstve bolo v januári zaregistrovaných menej áut Tesla ako vozidiel od čínskej spoločnosti BYD Co.



Prieskumy YouGov v polovici januára v Nemecku a Spojenom kráľovstve odhalili, že Musk bol vnímaný nepriaznivo a jeho zasahovanie do politiky oboch krajín nebolo vítané.



Okrem toho automobilky v Európe musia tento rok splniť prísnejšie emisné ciele Európskej únie a sú tak pod tlakom, aby v roku 2025 predali viac elektromobilov. Aj v Spojenom kráľovstve musí do roku 2035 neustále stúpať podiel predaja áut s nulovými emisiami.



Popri európskych rivaloch čelí Tesla tiež tvrdej konkurencii zo strany čínskych výrobcov automobilov, ako je BYD.



Začiatkom tohto týždňa Tesla oznámila, že začne ponúkať pokročilé funkcie autonómneho riadenia pre svoje autá v Číne, krátko po tom, ako spoločnosť BYD oznámila, že zavedie technológiu autonómneho riadenia pre takmer všetky svoje vozidlá.



(1 EUR = 1,0497 USD)