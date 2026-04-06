< sekcia Ekonomika
Predaj Tesly na juhokórejskom trhu vzrástol v marci o viac než 300 %
Autor TASR
Soul 6. apríla (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla zaznamenal v Južnej Kórei minulý mesiac prudký rast predaja áut. V porovnaní s marcom roka 2025 ich automobilka predala o vyše 300 % viac. Zatiaľ čo pred rokom objem predaja Tesly v Južnej Kórei nedosiahol ani 2600 áut, v marci tohto roka to bolo viac než 11.100 vozidiel. Informovali o tom agentúra Reuters a server Seeking Alpha, ktoré zverejnili najnovšie údaje spoločnosti pre prieskum trhu Carisyou.
Tesla uviedla, že na silne konkurenčnom juhokórejskom trhu predala v marci celkovo 11.134 vozidiel, najviac spomedzi zahraničných automobiliek. Na porovnanie, pred rokom to bolo 2591 áut. K mimoriadnemu rastu predaja o 330 % prispelo výrazné zníženie cien v prípade niektorých verzií Modelu 3 a Modelu Y vyrábaných v Číne. Okrem toho výsledky firmy podporil aj vysoký dopyt obyvateľov Južnej Kórey po zahraničných elektrických vozidlách.
Predaj Tesly sa tak podpísal aj na vývoji celkového dovozu vozidiel do Južnej Kórey. Ten vzrástol v marci medziročne približne o 35 % na 33.970 áut. To je najvyšší počet dovezených vozidiel za mesiac v histórii meraní. Podľa analytikov by pritom marcové údaje Tesly nemali byť jednomesačnou anomáliou, ale potenciálnym trendom vzhľadom na agresívnu marketingovú stratégiu firmy, nové modely a rastúci záujem spotrebiteľov o elektrické vozidlá.
