Predaj Tesly v Británii vo februári medziročne vzrástol o 21 %

Londýn 5. marca (TASR) - Predaj automobilov spoločnosti Tesla v Spojenom kráľovstve minulý mesiac vzrástol, čo je v protiklade so stratami, ktorým americký výrobca čelí inde v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo februári sa na britské cesty dostalo takmer 4000 nových elektromobilov Tesla, čo je o takmer 21 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka, oznámilo v stredu britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). To je v ostrom kontraste s Európskou úniou (EÚ), kde sa predaj vozidiel Tesla v januári znížil takmer o polovicu. V Nemecku, na najväčšom automobilovom trhu v Európe, predaje Tesly vo februári medziročne klesli o 76 % po tom, čo sa už v januári prepadli o takmer 60 %.



Problémy Tesly v Európe niektorí analytici spájajú s blízkosťou šéfa automobilky Elona Muska k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V Nemecku mu mohol uškodiť aj jeho zásah do nedávnej volebnej kampane, kde otvorene podporoval Alianciu pre Nemecko (AfD). Strana, ktorú jej kritici označujú za krajne pravicovú, zaznamenala v predčasných parlamentných voľbách 23. februára historický výsledok, keď skončila na druhom mieste so ziskom 21 % hlasov.



Tesla od polovice decembra stratila viac ako tretinu svojej trhovej hodnoty. Cenu jej akcií zasiahol aj pokles predaja v Číne, ktorý sa vo februári medziročne prepadol o 49 %, a to aj napriek výraznému nárastu počtu elektrických a hybridných vozidiel v krajine. Celosvetové dodávky Tesly v roku 2024 klesli o jedno percento.