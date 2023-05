Predaj Tesly v Číne v apríli medzimesačne klesol takmer o 15 %

Šanghaj 5. mája (TASR) - Predaj elektromobilov Tesla vyrobených v Číne v apríli v porovnaní s predchádzajúci mesiacom klesol o 14,7 %, ukázali údaje čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov CPCA.



Tesla v apríli zákazníkom dodala 75.842 elektromobilov vyrobených v jej šanghajskom závode. V medziročnom porovnaní sa odbyt prudko zvýšil, keďže v apríli 2022 automobilka dodala len 1512 v Číne vyrobených vozidiel. Dôvodom boli vtedajšie protipandemické reštrikcie.



Najväčší čínsky konkurent Tesly, automobilka BYD, v apríli predala 209.467 vozidiel, čo bolo o 1,6 % viac v porovnaní s marcom. BYD však okrem čistých elektromobilov vyrába aj hybridy. Zväz CPCA by mal zverejniť podrobnejšie údaje o aprílovom predaji áut v Číne na budúci týždeň.



Tesla znížila ceny na viacerých trhoch po celom svete a v Číne odštartovala cenovú vojnu, do ktorej sa od začiatku roka zapojilo už viac ako 40 miestnych a medzinárodných značiek. Nižšie ceny mali negatívny vplyv na zisky automobiliek, pričom čistý zisk Tesly sa v 1. štvrťroku prepadol o 24 %, a to napriek tomu, že jej kvartálne globálne dodávky dosiahli nové historické maximum.