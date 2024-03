Predaj Tesly v Číne vo februári klesol o 19 %

Šanghaj 4. marca (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zaznamenal vo februári 2024 pokles predaja v Číne. Uviedlo to v pondelok čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa údajov CPCA sa predaj vozidiel značky Tesla na najväčšom automobilovom trhu na svete vo februári 2024 znížil medziročne o 19 % na 60.365 kusov.



Združenie odhaduje, že vo februári 2024 sa predalo v Číne zhruba 450.000 kusov tzv. nových energetických osobných vozidiel. Ich odbyt minulý mesiac negatívne ovplyvnilo spomalenie spotrebiteľských výdavkov počas osláv pohyblivého sviatku nového lunárneho roka, ktorý tentoraz pripadol na február.



Tesla sa minulý týždeň rozhodla opäť upraviť ceny svojich áut v Číne aj tým, že klientom ponúkla dotácie na poistenie. Všetky sedany Model 3 a SUV Model Y zakúpené do konca marca budú mať nárok na stimuly až do maximálnej výšky 8000 jüanov (1027,79 eura). Tesla uviedla tiež, že na niektoré farby karosérie ponúkne zľavu 10.000 CNY.



(1 EUR = 7,7837 CNY)