Predaj Tesly v Európe v apríli klesol

Brusel 22. mája (TASR) - Predaj elektromobilov amerického výrobcu Tesla v Európe bol v apríli najnižší za 15 mesiacov. Ukázali to v stredu údaje európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Konkrétne, v Európe bolo v apríli 2024 zaregistrovaných iba 13.951 vozidiel amerického výrobcu Tesla. To bolo o 2,3 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka a najslabší výsledok od januára 2023.



Bloomberg pripomína, že Tesla zaznamenala v apríli pokles odbytu aj v prípade vozidiel vyrobených v jej továrni v čínskom Šanghaji, ktorý ostro kontrastoval so silným rastom predaja čínskych rivalov na tamojšom trhu, najväčšom automobilovom trhu na svete.



Presnejšie, Tesla predala tento rok v apríli 62.167 elektrických vozidiel vyrobených v Číne, o 18 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. V medzimesačnom porovnaní sa odbyt jej vozidiel vyrobených v Číne v apríli znížil až o 30,2 %.



Naproti tomu jej čínsky rival BYD so svojimi radmi elektrických vozidiel Dynasty a Ocean a plug-in hybridov predal v apríli 312.048 osobných áut, čo predstavuje medziročný nárast o 48,97 %.



Tesla vykázala za 1. štvrťrok 2024 pokles celkového predaja. Jej šéf Elon Musk pritom uviedol, že 2. štvrťrok "bude oveľa lepší" po vyriešení niekoľkých problémoch, ktoré ovplyvnili výrobu v 1. štvrťroku.