Predaj Tesly v Nemecku vo februári klesol

Berlín 5. marca (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zaznamenal v Nemecku minulý mesiac ďalší pokles predaja po tom, ako majiteľ spoločnosti, miliardár Elon Musk počas nedávnej predvolebnej kampane v krajine hlasne podporil krajne pravicovú AfD. Ukázali to v stredu oficiálne údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Na najväčšom automobilovom trhu v Európe bolo vo februári zaregistrovaných len 1429 nových elektrických vozidiel Tesla. To predstavuje medziročný pokles o viac ako 76 %, uviedol KBA.



Predaje vozidiel Tesla v Nemecku sa už v januári prepadli takmer o 60 % po Muskovom zásahu do nemeckej politiky. Za prvé dva mesiace 2025 klesol ich predaj v najväčšej európskej ekonomike o 70 %.



Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) zaznamenala v predčasných parlamentných voľbách 23. februára historický výsledok, keď získala 21 % hlasov. Musk vyjadril AfD podporu na svojej sociálnej sieti X, kde uviedol, že iba krajne pravicová strana môže "zachrániť Nemecko". Napriek silnému výsledku vo voľbách sa AfD ostatné strany v nemeckom parlamente vyhýbajú. Odmietajú spolupracovať s krajnou pravicou s ohľadom na nemeckú minulosť.



Celkovo však minulý rok predaj elektrických vozidiel v Nemecku tvrdo zasiahlo zrušenie vládnych stimulov. Aj v celej Európe dopyt po batériových vozidlách klesol. Pokračujúce zníženie predaja vozidiel Tesla v Nemecku však kontrastuje s oživením v širšom sektore elektrických vozidiel.



Vo februári 2025 bolo v Nemecku celkovo zaregistrovaných približne 36.000 vozidiel na batérie, čo bolo o 31 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Celkovo sa však počet registrácií nových vozidiel vo februári oproti januáru znížil o 6,4 % približne na 203.400 áut.