Predaj Tesly v Španielsku ďalej klesá, v Portugalsku sa prepadá

Madrid 2. júna (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla naďalej dopláca na politické aktivity svojho šéfa Elona Muska. Potvrdili to aj najnovšie údaje o predaji vozidiel tejto značky na Pyrenejskom polostrove. V Španielsku klesol predaj za minulý mesiac o takmer 30 % a ešte horšie sa objem predaja Tesly vyvíjal v Portugalsku, kde sa prepadol o viac než dve tretiny. Celkový predaj elektrifikovaných áut však vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tesla predala v máji v Španielsku 794 áut a v Portugalsku 292 vozidiel. V prípade Španielska to znamená medziročný pokles o 29 % a v prípade Portugalska o 68 %.



Od začiatku roka klesol predaj áut amerického výrobcu v Španielsku medziročne o 19 %. Celkový predaj elektrifikovaných vozidiel, teda plne elektrických áut aj hybridov, sa však za toto obdobie zvýšil o 72 %. Ešte prudšie klesol predaj áut Tesly za päť mesiacov tohto roka v Portugalsku, konkrétne o 36 %.



Na jednej strane tlak na Teslu vyvíja silná čínska konkurencia. Napríklad v Španielsku sa predaj áut čínskej značky BYD zvýšil za päť mesiacov medziročne o 745 %, značky MG o 87 % a značky Omoda o 213 %.



Pokles záujmu o vozidlá Tesly však ešte viac ovplyvnili politické aktivity Muska po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA a Muskova podpora krajne pravicových strán. Elon Musk preto minulý týždeň oznámil, že v administratíve Donalda Trumpa končí a všetko svoje úsilie bude venovať svojim firmám.