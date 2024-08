Predaj TSMC vzrástol v júli o 45 % vďaka silnému dopytu po AI čipoch

Tchaj-pej 9. augusta (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) v piatok oznámil, že jeho tržby v júli 2024 vzrástli o 45 %. Tempo ich rastu sa tak ešte zrýchlilo z približne 40 % v 2. štvrťroku, čo posilnilo nádeje na trvalo silný dopyt po čipoch pre umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



TSMC je jedným z kľúčových výrobcov čipov a hlavný dodávateľ amerických spoločností Apple a Nvidia. Koncern ťaží z globálneho rozmachu AI, ktorý mu pomohol prekonať klesajúci dopyt po elektronike po pandémii ochorenia COVID-19.



Tržby taiwanskej spoločnosti v júli dosiahli 256,95 miliardy taiwanských dolárov (7,25 miliardy eur). Analytici predpokladajú, že za 3. štvrťrok by mohli tržby TSMC vzrásť o 37 % na 747,4 miliardy TWD, pričom júlový výsledok naznačuje, že TSMC môže tieto očakávania prekonať.



TSMC je tiež jediným dodávateľom procesorov pre iPhony Apple a trh so smartfónmi začína vykazovať známky oživenia po poklese, ktorý nasledoval po pandémii.



TSMC naznačil, že spoločnosť môže mať priestor na zvýšenie cien, keďže viac jej zákazníkov prechádza na jeho najpokročilejšiu technológiu a bude musieť súťažiť o obmedzenú kapacitu. Vysokovýkonná výpočtová technika na čele s AI sa v minulom štvrťroku podieľala 52 % na príjmoch TSMC. Prvýkrát tak jej podiel prekročil 50 %.



(1 EUR = 35,46 TWD)