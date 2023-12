Predaj U. S. Steel, vrátane košických oceliarní, potvrdil šéf odborov

Košice 18. decembra (TASR) - Kúpu americkej korporácie U. S. Steel, vrátane košických oceliarní, japonským koncernom Nippon Steel potvrdil pre TASR šéf odborov v U. S. Steel Košice Juraj Varga. "Je to pravda, čo je uverejnené. Mali sme popoludní stretnutie s vedením spoločnosti v rámci Košíc, kde nám oznámili, že celá korporácia sa odpredáva japonskej oceliarenskej spoločnosti. Bude to prebiehať v budúcom roku," uviedol.



Nippon Steel v pondelok oznámil, že na transakciu v hodnote 14,9 miliardy dolárov (13,61 miliardy eur) má zabezpečené financovanie.



"V zásade sa nateraz u nás nebude meniť nič, pre zamestnancov určite, nám práca zostáva. Všetky dohody, ktoré platia, budú platiť naďalej. Ako sa to bude diať ďalej v rámci stratégie celej tej transakcie, a aké to bude mať dôsledky na nás Košičanov, to ukáže čas. Ja predpokladám, že možno o rok o takomto čase už budeme vedieť konkrétnejšie kroky," povedal odborársky predák.



Celá transakcia je podľa neho naplánovaná na celý budúci rok, "trištvrte roka určite". "Okolnosti sú také, že okrem toho, čo je na trhu, energetickej krízy a inflácie, teraz je v tom aj predaj celej korporácie a o to tá situácia v chápaní mnohých vecí a podmienok bude zložitejšia," poznamenal Varga.



Pri prevzatí fabriky pôjde o dlhodobý proces, rešpektovaná všetkými stranami bude pritom aj kolektívna zmluva. O jej podobe na ďalšie obdobie sa aktuálne vedie proces kolektívneho vyjednávania. "Naši zamestnávatelia nám oznámili, že neakceptujú náš návrh, ale že sa chcú stretnúť po 15. januári, takže uvidíme a začneme rokovať za stolom," skonštatoval predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice.



V súvislosti so zamýšľanou modernizáciou a dekarbonizáciou výroby v košickej fabrike vyjadril odborár očakávanie, že sa tento projekt pod novým majiteľom napriek veľkým investíciám naplní. "Všetci to očakávame, že sa postupne tá stratégia, ktorá je už avizovaná niekoľko rokov, zmení na skutky. Nippon Steel má filiálku v rámci Európy, pokiaľ viem, vo Švédsku a Nemecku, takže vie, aké podmienky platia v rámci oceliarenského biznisu. Predpokladám, že vie, čo sa tu musí urobiť, tak očakávam, že tá investícia sa, samozrejme, uskutoční," dodal.