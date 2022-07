Predaj už existujúcich domov v USA v júni klesol

Washington 20. júla (TASR) – Predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v júni opäť klesol, už piaty mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň za dva roky. To je ďalší signál, že rast úrokov z hypoték a s tým spojená nižšia dostupnosť bývania si ďalej vyberá svoju daň od potenciálnych kupcov. Ukázali to v stredu údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR)



Podľa NAR sa predaj už existujúcich domov v USA v júni 2022 znížil o 5,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 5,12 milióna. To bolo najmenej od júna 2020 a výrazne pod prognózami ekonómov, ktorí očakávali, že júnový predaj dosiahne 5,38 milióna domov.



Takzvaný medián ceny dosiahol v júni 416.000 USD (407.883,13 eura), čo je o 13,4 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka 2021 a o 1,9 % viac ako v máji 2022.



NAR poznamenala, že priemerná cena existujúcich domov v júni vzrástla už 124. mesiac po sebe, čo je najdlhšia séria v histórii údajov.



Údaje NAR ukázali tiež, že predaj už predtým obývaných rodinných domov klesol o 4,8 % na 4,57 milióna a predaj bytov sa znížil o 9,8 % na 550.000 kusov.



(1 EUR = 1,0199 USD)