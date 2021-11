Predaj úžitkových vozidiel v EÚ klesol v októbri štvrtý mesiac po sebe

Brusel 25. novembra (TASR) - Predaj nových úžitkových vozidiel v Európskej únii klesol aj v októbri, už štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Uviedol to vo štvrtok Zväz európskych výrobcov áut (ACEA).



Ako zväz informoval, v októbri sa v EÚ predalo celkovo 144.409 úžitkových vozidiel. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16,4 % a ďalší mesiac s poklesom o dvojciferné hodnoty. V septembri klesol predaj v medziročnom porovnaní o 12,3 %.



Pokles predaja zaznamenali všetky kategórie vozidiel, v najväčšej miere sa však znížil predaj dodávok a autobusov. Aj v prípade trhov pokles evidovali všetky kľúčové trhy, menej úžitkových vozidiel sa predalo v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku aj Španielsku a na všetkých pokles dosiahol dvojciferné hodnoty. Najvýraznejší pokles zaznamenalo Španielsko, a to o 32,7 %. V Nemecku sa predaj znížil o 24,3 %, vo Francúzsku o 23,3 % a v Taliansku o 22,9 %.



Za 10 mesiacov roka predaj úžitkových vozidiel v Európskej únii vzrástol, k čomu prispel prvý polrok. Od januára do konca októbra sa v EÚ predalo takmer 1,6 milióna vozidiel, čo medziročne znamená rast o 14,7 %.