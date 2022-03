Predaj úžitkových vozidiel v EÚ klesol vo februári takmer o 16 %

Brusel 24. marca (TASR) - Predaj úžitkových vozidiel v Európskej únii minulý mesiac klesol takmer o 16 %, keď pokles zaznamenali prakticky všetky segmenty až na ťažké nákladné vozidlá. Navyše, z geografického hľadiska klesol predaj na všetkých štyroch hlavných trhoch. TASR o tom informuje na základe údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



Združenie vo štvrtok uviedlo, že v Európskej únii sa vo februári predalo celkovo 131.874 úžitkových vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 15,7 %.



Z pohľadu najväčších európskych trhov pokles zaznamenali všetky štyri kľúčové trhy, z nich najväčší Španielsko a Francúzsko. V prvom prípade klesol predaj úžitkových vozidiel o 23,3 %, v druhom o 21,4 %. Pokles evidovali aj Nemecko a Taliansko, avšak výrazne miernejší. V Nemecku sa vo februári predalo o 8,1 % menej vozidiel a v Taliansku o 4,8 %.



Výrazne sa znížil dopyt po ľahkých úžitkových vozidlách, kde pokles dosiahol 18,2 %, čo znamená ďalší mesiac s dvojciferným poklesom po sebe. Dôvodom sú najmä pokračujúce problémy v dodávkach čipov. Z najväčších trhov to boli opäť Španielsko a Francúzsko, kde predaj ľahkých úžitkových vozidiel klesol o viac než 20 %. O dvojciferné hodnoty sa predaj znížil aj v Nemecku (12 %), iba v Taliansku bol miernejší, pričom dosiahol 6,3 %.



Celkové výsledky v predaji úžitkových vozidiel v EÚ čiastočne zlepšil predaj ťažkých nákladných áut. Ten sa vo februári zvýšil o 0,4 % na 19.690. Až na Taliansko kľúčové západné trhy zaznamenali v tomto segmente rast predaja. Najviac sa zvýšil predaj v Nemecku, a to o 11,8 %. Vo Francúzsku rast predstavoval 6,4 % a v Španielsku 3,7 %.



V Taliansku predaj klesol o 0,7 %. Na porovnanie Poľsko, ktoré je najväčším stredoeurópskym trhom pre ťažké nákladné vozidlá, zaznamenalo pokles predaja v tomto segmente o 17,9 %.