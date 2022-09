Predaj úžitkových vozidiel v EÚ klesol v auguste o takmer desatinu

Brusel 23. septembra (TASR) - V Európskej únii sa minulý mesiac predalo približne 110.260 úžitkových vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles takmer o desatinu. Predaj týchto vozidiel v EÚ tak klesol už 14. mesiac po sebe. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA).



Podľa ACEA sa v auguste predalo v EÚ celkovo 110.261 úžitkových vozidiel. Oproti augustu minulého roka to znamená pokles o 8 %, uviedol portál Tekdeeps.



Z najväčších ekonomík klesol predaj úžitkových vozidiel najviac vo Francúzsku, a to o 13,7 %. V Taliansku sa predaj týchto vozidiel znížil medziročne o 8,9 % a v Nemecku o 4,3 %.



Za osem mesiacov do konca augusta sa v EÚ predalo o niečo viac než 1,05 milióna úžitkových vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 18,8 %.