Predaj veľkých rodinných vozidiel sa aktuálne vyšplhal na 61 %

Bratislava 11. júla (TASR) - S príchodom leta sa na Slovensku zvyšuje záujem o veľké rodinné vozidlá. Predaj automobilov kombi, SUV, MPV alebo viacmiestnych dodávok sa spolu vyšplhal na 61 %. Informovala o tom skupina Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna.



"V júni navyše kombi predbehli v predajoch hatchbacky, čo sme naposledy mohli vidieť v čase pandémie, keď ľudia kupovali väčšie automobily, aby mohli bezpečne vyraziť práve na prázdniny," uviedol spoločný generálny riaditeľ Petr Vaněček Aures Holdings.



V posledných rokoch sa podľa skupiny oslabuje pozícia hatchbackov, a to aj napriek dočasnému nárastu dopytu po začiatku vojny na Ukrajine, keď začali stúpať ceny palív a ľudia hľadali úspornejšie vozidlá. V roku 2019 tvorili tieto menšie vozidlá v skupine 31 % všetkých predajov, tento rok v júni už iba 25,6 %.



Dopyt po vozidlách kombi v júni vzrástol na takmer 27 %. "Na treťom mieste si pozíciu so štvrtinovým podielom držia mestské SUV. V roku 2019 si ich pritom kupovalo ani nie 17 % zákazníkov spoločnosti," dodala skupina.



Nadpolovičná väčšina rodinných áut je v dieselovom prevedení, a to 52,9 %, zatiaľ čo na benzín 40,7 %. "S ohľadom na všeobecne mierne rastúci dopyt po elektromobiloch stúpa podiel áut s elektromotorom aj medzi väčšími vozidlami," podotkol Vaněček.



Najpredávanejšími autami sú podľa skupiny Škoda Octavia kombi, Fabia kombi, ako aj kombi verzie Volkswagenu Passat a Škody Superb.