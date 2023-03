Predaj vína v Nemecku vlani klesol o 10 % pre rast životných nákladov

Düsseldorf 18. marca (TASR) - Nemeckí spotrebitelia vlani minuli výrazne menej peňazí na nákup vína, keďže ich životné náklady strmo vzrástli. Aj zdraženie vína prispelo k poklesu dopytu. Uviedol to tento týždeň Nemecký vinársky inštitút pred veľtrhom ProWein, ktorý sa koná od 19. do 21. marca v Düsseldorfe. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa inštitútu v minulom roku nakúpili domácnosti vo všetkých lokalitách v Nemecku o 10 % vína menej. Víno skonzumované mimo domova, v reštauráciách alebo na eventoch, nie je zahrnuté v týchto číslach.



Aj samotné víno vlani zdraželo. Priemerná maloobchodná cena vína od producentov z Nemecka v roku 2022 vzrástla na 4,18 eura za liter, uviedol vinársky inštitút. To predstavuje zvýšenie o 26 centov alebo 6,6 % v porovnaní s rokom 2021. Priemerná cena dovážaného vína pritom stúpla miernejšie, a to o 7 centov, čo je tesne pod 2 %, na 3,64 eura za liter.



Rast cien okrem iného spôsobili aj výrazne vyššie náklady na sklo, balenie, logistiku a personál.



Neochota spotrebiteľov nakupovať sa prejavila najmä pri vínach z Nemecka. Množstvo predaného domáceho vína kleslo o 14 % a tržby o 8 %. Pri vínach zo zahraničia sa objem predaných vín znížil o 7 % a tržby o 5 %.



Medzi dovážanými vínami v roku 2022 naďalej viedli z hľadiska objemu talianske vína s trhovým podielom 16 %, čo je pokles o jeden percentuálny bod v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nasledovali vína zo Španielska s podielom vo výške 14 %, čo predstavuje nárast o dva percentuálne body a francúzske vína s 11 %.



Nemci aj naďalej uprednostňovali biele víno so stabilným objemovým podielom 47 %. Trhový podiel červeného vína klesol zo 41 na 40 %. V prípade ružového vína sa naopak zvýšili z 12 na 13 %.