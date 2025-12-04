< sekcia Ekonomika
Predaj Volvo Cars v novembri klesol o 10 %
Dohromady sa predaj elektrifikovaných vozidiel podieľal 50 % na celkovom odbyte automobilky v novembri.
Autor TASR
Štokholm 4. decembra (TASR) - Globálny predaj švédskej automobilky Volvo Cars v novembri 2025 klesol o 10 %. Pokračuje tak oslabovanie jej predaja v tomto roku pre tlak ciel, ktorý utlmil dopyt v USA, aj štrukturálne problémy. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Spoločnosť Volvo Cars, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínsky Geely Holding, vo vyhlásení uviedla, že v novembri predala 60.244 vozidiel. To bolo o 10 % menej ako 66.977 áut v novembri 2024. Tým sa jej odbyt za prvých 11 mesiacov roka znížil o 8 %.
„Novembrové údaje o predaji zdôrazňujú pretrvávajúce štrukturálne a transformačné výzvy, ktoré ovplyvňujú spoločnosť Volvo Cars aj širšie odvetvie,“ uviedol vo vyhlásení obchodný riaditeľ Erik Severinson.
Skupina, ktorá sa v rámci nedávnej revízie svojej stratégie zameriava na dlhodobú prevádzkovú ziskovú maržu viac ako 8 %, uviedla, že predaj plne elektrických vozidiel v novembri medziročne vzrástol o 4 % a predstavoval 24 % z celkového objemu predaja. Predaj plug-in hybridov však klesol o 5 %, ale stále tvoril 26 % celkového predaja. Dohromady sa predaj elektrifikovaných vozidiel podieľal 50 % na celkovom odbyte automobilky v novembri.
Spoločnosť Volvo Cars neposkytla regionálne rozdelenie dopytu, ale uviedla, že predaj v USA zostal po postupnom zrušení daňových úľav na elektromobily v krajine utlmený.
