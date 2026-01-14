< sekcia Ekonomika
Predaj vozidiel Audi vlani klesol, záver roka bol medziročne lepší
Automobilka v stredu zverejnila, že v roku 2025 predala približne 1,62 milióna áut.
Autor TASR
Mníchov 14. januára (TASR) - Nemecký výrobca prémiových vozidiel Audi zaznamenal v minulom roku pokles predaja, záver roka bol však pozitívny, keď posledné štyri mesiace objem predaja prekonával úroveň z predchádzajúceho roka. Informovala o tom agentúra DPA.
Automobilka v stredu zverejnila, že v roku 2025 predala približne 1,62 milióna áut. V porovnaní s rokom 2024 to predstavuje pokles približne o 2,9 %. Na druhej strane, koncom roka sa situácia vo firme začala zlepšovať a od septembra boli mesačné predaje medziročne vyššie.
V minulom roku zaznamenala spoločnosť dobré výsledky najmä v segmente elektrických áut. Ich predaj vzrástol vlani o 36 % na viac než 223.000 vozidiel. V tomto trende chce Audi podľa jej obchodného riaditeľa Marca Schuberta pokračovať aj v roku 2026.
Čo sa týka kľúčových exportných trhov, nepriaznivé výsledky vykázala spoločnosť Audi vo vývoze do USA. Na tomto trhu predala automobilka vlani 202.143 vozidiel, čo oproti roku 2024 predstavuje pokles o 12,2 %. Na rozdiel od konkurentov ako BMW spoločnosť Audi nemá v USA vlastný závod. Dovozné clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom tak na ňu vplývajú viac než na automobilky so závodmi na americkom trhu.
Klesol však aj predaj Audi do Číny, ktorá je najväčším samostatným trhom pre nemeckú automobilku. Audi predala vlani v Číne 617.514 vozidiel, čo znamená pokles približne o 5 %. Opäť sa však situácia začala ku koncu roka zlepšovať, keďže za prvých deväť mesiacov roka 2025 pokles dosiahol 9 %.
Mierny pokles zaznamenala automobilka aj v Európe, aj keď na domácom trhu sa jej darilo. V Nemecku sa objem predaja Audi vlani zvýšil o 4 %, vo zvyšku Európy o 0,5 % klesol.
