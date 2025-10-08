< sekcia Ekonomika
Predaj vozidiel Daimler Truck klesol v 3. kvartáli o viac než desatinu

Autor TASR
Berlín 8. októbra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck oznámil za 3. kvartál predaj približne 98.000 áut a autobusov. V medziročnom porovnaní tak zaznamenal pokles predaja o viac než desatinu, pod čo sa podpísal vývoj v Severnej Amerike. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.
Daimler Truck, najväčší výrobca nákladných vozidiel na svete, v stredu uviedol, že v 3. štvrťroku predal celosvetovo 98.009 nákladných áut a autobusov. To je približne o 15 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka, keď predal takmer 114.920 vozidiel.
Výsledky spoločnosti výrazne ovplyvnil predaj jej severoamerického segmentu Trucks North America. Predaj v rámci tohto segmentu klesol v 3. štvrťroku medziročne o takmer 40 % na 30.225 vozidiel.
Znížil sa aj predaj v divízii autobusov. Zatiaľ čo v 3. štvrťroku minulého roka ich firma predala 6698, teraz to bolo 6443 autobusov.
Lepšie sa však vyvíjal predaj jej značky Mercedes-Benz Trucks. Tá zvýšila predaj vozidiel z minuloročného objemu 36.415 na 39.290. Podrobné údaje o hospodárskych výsledkoch za 3. kvartál zverejní Daimler Truck 7. novembra.
