Predaj vozidiel Daimler Truck v roku 2023 mierne vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 15. januára (TASR) - Nemecký výrobca nákladných áut Daimler Truck zvýšil za minulý rok objem predaja napriek tomu, že podmienky na trhu boli zložité. Uviedla to v pondelok spoločnosť s tým, že k rastu predaja prispel hlavný severoamerický trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Daimler Truck predal v roku 2023 celkovo 526.053 nákladných áut a autobusov. Oproti roku 2022 to znamená zvýšenie zhruba o 1 %. Predaj potiahol kľúčový trh Severnej Ameriky, najväčší a najlukratívnejší trh pre Daimler Truck. Objem predaja na tomto trhu vzrástol vlani o 4 %.



Vzrástol aj predaj v Ázii, a to o 3 %. Severoamerický a ázijský trh tak vykompenzovali pokles predaja v Južnej Amerike a Európe, kde sa predaj znížil o 5 %.



"Aj v roku 2023 sa nám podarilo predaj zvýšiť, napriek pokračujúcim problémom v dodávateľskom reťazci, čo nám zabránilo dosiahnuť ešte výraznejší rast predaja," povedal generálny riaditeľ Daimler Truck Martin Daum s tým, že predaj elektrických vozidiel sa vlani viac než strojnásobil. Zároveň dodal, že celkové finančné výsledky za rok 2023 zverejní spoločnosť 1. marca.