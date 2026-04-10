Predaj vozidiel firmy Daimler Truck klesol o takmer desatinu
Pod to sa do veľkej miery podpísal klesajúci predaj autobusov a slabé výsledky na americkom trhu.
Autor TASR
Stuttgart 10. apríla (TASR) - Nemecký výrobca úžitkových vozidiel Daimler Truck oznámil za 1. kvartál pokles predaja o takmer desatinu, pod čo sa do veľkej miery podpísal klesajúci predaj autobusov a slabé výsledky na americkom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť v piatok uviedla, že za 1. kvartál predala vo svete 68.849 nákladných vozidiel a autobusov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 9 %.
Najvýraznejšie výsledky spoločnosti ovplyvnil trh USA, kde sa predaj vozidiel Daimler Truck vyvíjal v 1. kvartáli najhoršie spomedzi všetkých exportných trhov firmy. Objem predaja dosiahol 29.432 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 25 %. Podľa Daimler Truck sa situácia na tomto trhu zhoršuje aj preto, že pre neistotu spojenú s colnou politikou americkej vlády tamojšie firmy obmedzujú nové objednávky.
Výrazne klesol predaj autobusov. Daimler Truck ich v prvých troch mesiacoch predal celkovo 4972, čo medziročne znamená pokles o 20 %. Podrobnejšie údaje, finančné aj prevádzkové, plánuje spoločnosť zverejniť 6. mája, keď oznámi celkové hospodárske výsledky za 1. štvrťrok.
