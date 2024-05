Predaj vozidiel Tesla vyrobených v Číne v apríli klesol

Peking 7. mája (TASR) - Predaj vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla vyrobených v Číne v apríli 2024 klesol. Ukázali to v utorok údaje čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov CPCA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa týchto údajov Tesla predala v apríli 62.167 elektrických vozidiel vyrobených v Číne. To bolo o 18 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



V medzimesačnom porovnaní sa odbyt vozidiel Model 3 a Model Y vyrobených v Číne v apríli znížil o 30,2 %.



Čínsky rival BYD so svojimi radmi elektrických vozidiel Dynasty a Ocean a plug-in hybridov predal v apríli 312.048 osobných áut, čo predstavuje medziročný nárast o 48,97 %.