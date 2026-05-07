Predaj vozidiel Tesla vyrobených v Číne vzrástol o viac než tretinu
Na porovnanie, najväčší čínsky výrobca elektromobilov BYD vykázal v apríli medziročný pokles predaja.
Autor TASR
Peking 7. mája (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla oznámil za apríl výrazné medziročné zvýšenie predaja áut vyrobených v Číne. Zatiaľ čo v marci zvýšila spoločnosť predaj o necelú desatinu, v apríli vzrástol objem predaja o viac než tretinu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na predbežné údaje Čínskej automobilovej asociácie (CPCA).
Tesla vo štvrtok uviedla, že objem predaja vozidiel jej Modelu 3 a Modelu Y, ktoré vyrába v závode v Šanghaji, dosiahol v apríli 79.478. V porovnaní s aprílom minulého roka to znamená zvýšenie o 36 % po 9-percentnom medziročnom raste v marci. Predaj jej vozidiel vyrobených na čínskom trhu tak vzrástol už šiesty mesiac v rade.
Na porovnanie, najväčší čínsky výrobca elektromobilov BYD vykázal v apríli medziročný pokles predaja. Predal celkovo 314.100 vozidiel, čo oproti aprílu minulého roka predstavuje pokles o 15 %.
