Predaj vozidiel v Rakúsku sa v 1. polroku zotavil

Viedeň 10. júla (TASR) - Registrácie nových osobných vozidiel v Rakúsku v 1. polroku medziročne vzrástli o 19,2 %, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 sú však o 23,6 % nižšie. Podiel alternatívnych pohonov prvýkrát prekonal dieselové vozidlá a podiel elektromobilov presiahol 10 %.



Ako vyplýva z najnovších údajov štatistického úradu Statistik Austria, v absolútnych číslach bolo registrovaných o 21.609 osobných vozidiel viac než v rovnakom období minulého roka (112.787), no o 41.513 menej než v roku 2019 (175.909). V jednotlivých mesiacoch sa registrácie vyvíjali v medziročnom porovnaní odlišne: v januári klesli o 38,4 %, vo februári o 5,7 % a v júni o 2,3 %. Naproti tomu v marci vzrástli až o 177,1 %, v apríli o 98,7 % a v máji o 11,3 %.



Registrácie dieselových vozidiel medziročne klesli o 20,4 % a ich trhový podiel dosiahol 25,4 %, v prípade benzínových áut išlo o vzostup o 3,0 % a podiel je na úrovni 40,4 %. Registrácie automobilov s alternatívnym pohonom stúpli až o 168 % a ich trhový podiel sa zvýšil z 15,2 % na 34,2 %. Spomedzi novo zaevidovaných elektrických osobných áut až 16 % kúpili súkromné osoby.



Viac než dve tretiny registrácií v 1. polroku tvorilo desať najpredávanejších značiek. Značka VW zostáva so zvýšením predaja o 24,9 % a podielom 16,2 % trhovým lídrom v Rakúsku. Nasleduje Audi so zvýšením počtu registrácií o 59,6 %, Fiat (48,5 %), Seat (28,8 %), Ford (21,4 %), Mercedes (19,8 %), BMW (10,6 %) a Škoda (8,9 %). Naproti tomu Hyundai zaznamenal pokles o 1,8 % a Renault o 0,1 %.



Informovala o tom agentúra APA.