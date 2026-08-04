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Predaj vozidiel Tesla vyrobených v Číne rástol deviaty mesiac v rade
Americká spoločnosť zo svojho závodu v Šanghaji dodala zákazníkom 93.579 vozidiel Model 3 a Model Y.
Autor TASR
Peking 4. augusta (TASR) - Predaj elektromobilov značky Tesla vyrobených v Číne v júli vzrástol už deviaty mesiac po sebe. Americká spoločnosť zo svojho závodu v Šanghaji dodala zákazníkom 93.579 vozidiel Model 3 a Model Y. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 37,8 %, oznámilo v utorok Čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V Európe Tesla zaznamenala zmiešané výsledky, keď silné prírastky vo Francúzsku a Dánsku kompenzoval prudký pokles v Nórsku a Švédsku. Automobilka čelí rastúcemu tlaku zo strany čínskych výrobcov elektromobilov. Spoločnosť BYD, najväčší globálny konkurent Tesly, v júli zvýšila celosvetový predaj tretí mesiac v rade, k čomu jej pomohol silný export, najmä do Európy. Približne 95 % komponentov vozidiel značky Tesla vyrábaných v Čína pochádza z miestnych zdrojov.
V Európe Tesla zaznamenala zmiešané výsledky, keď silné prírastky vo Francúzsku a Dánsku kompenzoval prudký pokles v Nórsku a Švédsku. Automobilka čelí rastúcemu tlaku zo strany čínskych výrobcov elektromobilov. Spoločnosť BYD, najväčší globálny konkurent Tesly, v júli zvýšila celosvetový predaj tretí mesiac v rade, k čomu jej pomohol silný export, najmä do Európy. Približne 95 % komponentov vozidiel značky Tesla vyrábaných v Čína pochádza z miestnych zdrojov.