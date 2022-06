Predaj VW v máji aj za prvých päť mesiacov klesol pre nedostatok čipov

Wolfsburg 17. júna (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) zverejnila slabé výsledky za máj aj za prvých päť mesiacov roka. Dôvodom sú pokračujúce problémy s dodávkami čipov. TASR správu prevzala z DPA.



Spoločnosť v piatok oznámila, že v máji 2022 predala na celom svete 658.000 áut, o 23,5 % menej ako v tom istom mesiaci predchádzajúceho roka. Za prvých päť mesiacov 2022 klesol jej odbyt o štvrtinu na 3,07 milióna áut.



Nedostatok čipov spôsobuje problémy automobilkám na celom svete. Predaj VW na dôležitom čínskom trhu sa pritom začína zotavovať až teraz vzhľadom na blokády spojené s ochorením COVID-19.



Šéf VW Herbert Diess však podľa vlastných slov očakáva, že oboje, dodávky čipov aj predaj v Číne, sa v priebehu roka zlepší.



V západnej Európe predal VW medziročne o 22,9 % menej áut a v Číne o 23,8 %. Najhoršie výsledky pritom zaznamenala dcérska automobilka Škoda, ktorej predaj klesol o 39,9 %, zatiaľ čo predaj značky VW sa znížil o 23,3 %, Audi zaznamenalo pokles predaja o 21,3 % a luxusná značka Porsche o 10,4 %.



Dcérska spoločnosť Traton, výrobca nákladných áut MAN, Scania, Navistar a juhoamerickej značky Caminhoes e Onibus dosiahla nárast predaja o 15,8 %, ale len preto, že VW do svojich výsledkov zaradil Navistar so sídlom v USA až od júla 2021.



Bez Navistaru by tohoročný odbyt nákladných vozidiel a autobusov klesol tiež.