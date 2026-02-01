< sekcia Ekonomika
Predaj vykurovacích zariadení v Nemecku sa výrazne znížil
Spolkové združenie nemeckého vykurovacieho sektora však minulý rok zaznamenalo výrazný rast predaja tepelných čerpadiel, a to o 55 % na 299.000 kusov.
Autor TASR
Berlín 1. februára (TASR) - Predaj vykurovacích zariadení v Nemecku klesol na najnižšiu úroveň od roku 2010. Podľa údajov Spolkového združenia nemeckého vykurovacieho sektora (BDH) sa vlani v krajine predalo 627.000 týchto zariadení, čo bolo medziročne menej o 12 %. Uviedlo to nedeľňajšie vydanie denníka Die Welt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ BDH Markus Staudt v rozhovore pre denník označil celkovú situáciu odvetvia výroby vykurovacích zariadení za „ťažkú“. Mimoriadne nízky bol dopyt po systémoch využívajúcich vykurovací olej. Predalo sa 22.500 takýchto tepelných generátorov, čo bol pokles o 74 %. Nastal aj pokles odbytu plynových vykurovacích systémov. Napríklad predaj plynových kondenzačných kotlov sa znížil o 36 % na 229.000 kusov.
Spolkové združenie nemeckého vykurovacieho sektora však minulý rok zaznamenalo výrazný rast predaja tepelných čerpadiel, a to o 55 % na 299.000 kusov. Zvýšil sa aj odbyt tepelných generátorov na biomasu o 23 % na 29.000 kusov.
Generálny riaditeľ BDH Markus Staudt v rozhovore pre denník označil celkovú situáciu odvetvia výroby vykurovacích zariadení za „ťažkú“. Mimoriadne nízky bol dopyt po systémoch využívajúcich vykurovací olej. Predalo sa 22.500 takýchto tepelných generátorov, čo bol pokles o 74 %. Nastal aj pokles odbytu plynových vykurovacích systémov. Napríklad predaj plynových kondenzačných kotlov sa znížil o 36 % na 229.000 kusov.
Spolkové združenie nemeckého vykurovacieho sektora však minulý rok zaznamenalo výrazný rast predaja tepelných čerpadiel, a to o 55 % na 299.000 kusov. Zvýšil sa aj odbyt tepelných generátorov na biomasu o 23 % na 29.000 kusov.