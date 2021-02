Predaja piva v Nemecku vlani klesol na nové minimum pre pandémiu

Wiesbaden 1. februára (TASR) - Predaja piva v Nemecku minulý rok klesol na nové minimum, keďže pandémia ochorenia COVID-19 si vynútila zatváranie barov a dodržiavanie sociálneho dištancu.



Nemecké firmy, ktoré sa venujú výrobe a skladovaniu piva, predali v roku 2020 zhruba 8,7 miliardy hektolitrov, informoval v pondelok spolkový štatistický úrad Destatis. To predstavuje pokles o 5,5 % oproti predchádzajúcemu roku 2019. Tieto údaje nezahŕňajú nealkoholické pivá, sladové nápoje alebo pivo dovážané z krajín mimo Európskej únie (EÚ).



Konzumácia piva v Nemecku sa už roky znižuje, ale vlaňajší objem jeho predaja bol podľa Destatisu najnižší od začiatku sledovania týchto údajov v roku 1993.



Rok 2020 bol veľmi tvrdý pre pivovarníkov, keďže počas pandémie bolo zrušených množstvo festivalov a podujatí, na ktorých zvyčajne pivo tečie prúdom, vrátane mníchovského Oktoberfestu. Bary a reštaurácie boli tiež nútené zatvoriť svoje brány, najskôr počas jarnej blokády a opäť v novembri.



Štatistiky odhalili aj krátke zotavenie odbytu piva v lete 2020, keď sa zmiernili obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu. V auguste sa napríklad predaj piva zvýšil medziročne o 2 % a v septembri o 2,3 %.



Destatis s odvolaním na spotrebnú daň uviedol, že 82,6 % z piva vyrobeného vlani v Nemecku sa predalo na domácom trhu. Celkovo tak domáci odbyt klesol o 5,5 %, zatiaľ čo export do ostatných krajín EÚ sa znížil o 13,1 %, ale do krajín mimo Únie vzrástol o 3,7 %.