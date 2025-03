Predajca Best Buy oznámil za 4. štvrťrok pokles zisku

Richfield 4. marca (TASR) - Americký predajca elektroniky Best Buy oznámil za 4. štvrťrok finančného roka 2024/2025 pokles zisku. Ale menší, ako mu predpovedali analytici. Zároveň však varoval pred možnosťou vyšších cien pre amerických zákazníkov, keďže v utorok vstúpili do platnosti nové clá prezidenta Donalda Trumpa, čo sa negatívne odrazí na očakávaných príjmoch v aktuálnom roku. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Best Buy už pritom zápasí s utlmenými výdavkami na položky, ktoré spotrebitelia považujú za nepodstatné.



Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca januára 2025 klesol na 117 miliónov USD (111,80 milióna eur) alebo 54 centov na akciu zo 460 miliónov USD alebo 2,12 USD na akciu v rovnakom období predchádzajúceho finančného roka. Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 2,58 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 2,41 USD na akciu.



Tržby Best Buy vo 4. štvrťroku klesli o 4,8 % na 13,95 miliardy USD zo 14,65 miliardy USD v minulom roku, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa znížia na 13,69 miliardy USD



USA v utorok zaviedli clá na dovoz z Kanady a Mexika vo výške 25 % a zdvojnásobili clá na čínsky tovar na 20 %.



Čína je pritom najväčším a Mexiko druhým najväčším zdrojom produktov, ktoré Best Buy predáva, upozornila generálna riaditeľka Corie Barryová.



(1 EUR = 1,0465 USD)