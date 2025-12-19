Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predajca musí mať od januára na predajnom mieste povinné oznamy

Na snímke predaj ovocia, zeleniny a priesad na mestskej tržnici v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zámerom oznámenia je informovať kupujúceho, že predávajúci je povinný evidovať prijatú tržbu v pokladnici a bezodkladne po vytlačení mu odovzdať pokladničný doklad.

Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Každý predávajúci, ktorý prijíma tržby v hotovosti alebo inými zákonom stanovenými bezhotovostnými formami platby, má povinnosť od 1. januára 2026 na viditeľnom mieste zverejniť oznámenie na predajnom mieste o povinnosti prijatú tržbu evidovať v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.

Spresnil, že v zmysle zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný na každom predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnostiach ustanovených týmto zákonom tak, aby bolo pre kupujúceho ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zámerom oznámenia je informovať kupujúceho, že predávajúci je povinný evidovať prijatú tržbu v pokladnici a bezodkladne po vytlačení mu odovzdať pokladničný doklad.

Zdôraznil, že táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých predávajúcich, ktorí prijímajú tržby v hotovosti alebo inými zákonom stanovenými formami bezhotovostnej platby, bez ohľadu na charakter predajného miesta alebo spôsob vykonania platby.

Pri umiestňovaní oznámenia je podľa neho potrebné vychádzať z reálneho fungovania jednotlivých prevádzok. V prípadoch, keď sa pokladnica nenachádza na pevnom a verejne viditeľnom mieste, napríklad pri používaní prenosných pokladníc v reštauračných zariadeniach, pri predaji na trhoviskách alebo pri poskytovaní služieb mimo stálej prevádzky, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby sa kupujúci mohol s obsahom oznámenia oboznámiť primeraným spôsobom.

Finančná správa (FS) upozornila, že umiestnenie oznámenia o povinnostiach ustanovených zákonom o evidencii tržieb na predajnom mieste je zákonnou povinnosťou predávajúceho. Vzor oznámenia a bližšie podrobnosti k jeho umiestneniu sú zverejnené prostredníctvom portálu FS.
