Predajca: Väčšina elektromobilov z druhej ruky má batériu nad 80 %

Bratislava 18. marca (TASR) - Spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna, preverila v ostatných viac ako dvoch rokoch kapacitu batérií u 1672 elektromobilov a 315 plug-in hybridov. Len v prípade 1,5 percenta batériových elektromobilov a 5,7 percenta plug-in hybridov klesla kapacita ich batérie pod 80 percent, informovala v utorok spoločnosť.



"Takmer 2000 otestovaných áut malo v priemere najazdených 63.300 kilometrov. Kapacita ich akumulátorov bola na úrovni 92,62 percenta, čo je vynikajúci výsledok," priblížil generálny riaditeľ Aures Holdings Petr Vaněček. Aj elektromobil s najvyšším nájazdom, až 375.000 kilometrov, vykazoval podľa Vaněčka v meraní stav batérie 87,5 percenta. V prípade hybridu s 221.000 kilometrami na odometri vyhodnotila diagnostika Aviloo jeho akumulátor na 82,4 percenta.



Automobilky často garantujú životnosť batérie až osem rokov a 160.000 kilometrov, počas ktorých by jej zdravie nemalo klesnúť pod 70 percent. Otázka záruky na elektromobily alebo ich batérie je však pomerne zložitá. Výrobcovia ju často podmieňujú dodržiavaním kontrol v autorizovanom servise a plnením ďalších podmienok.



Vozidlá s batériou, ktorej pomer aktuálnej kapacity k celkovej kapacite článku (SoH) je pod 80 %, sú podľa Vaněčka veľmi zriedkavé. Išlo o 25 kusov z 1672 testovaných elektromobilov a 18 plug-in hybridov z celkového počtu 315 týchto automobilov.



Majitelia však ponúkajú do výkupu aj vozidlá, ktoré sú na tom z pohľadu kapacity akumulátora horšie. Dve elektro autá mali SoH pri meraní pod 60 %. Držiteľom rekordu v najnižšej SoH bol elektromobil s 25-percentným zdravotným stavom pri 72.000 najazdených kilometroch. Pri plug-in hybridoch to bolo 50 percent kapacity batérie pri nájazde 116.000 km. Takéto vozidlá spoločnosť odmietla vykúpiť. "Počet najazdených kilometrov však nie je pre elektromobily až taký dôležitý. Viac závisí od toho, ako používateľ s batériou zaobchádzal, ako ju nabíjal, či nejazdil až na nulu a podobne," priblížil Vaněček.



Na opačnej strane sú aj kuriózne prípady, keď niektoré plug-in hybridy s viac ako 100.000 najazdenými kilometrami mali skóre SoH veľmi blízke 100 percentám. "Takmer s istotou išlo o vozidlá, ktoré ich vodiči používali ako autá s bežným spaľovacím motorom a nevyužívali možnosť externého nabíjania. Často to vidíme v prípade služobných automobilov. Batéria sa tak takmer neznehodnocuje," vysvetlil Vaněček.