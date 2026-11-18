< sekcia Ekonomika
Predajca železiarskych tovarov Lowe’s zlepšil prognózu tržieb
Porovnateľné tržby firmy za tretí štvrťrok sa zvýšili o 1,8 %, čiže výraznejšie oproti očakávaniu, že stúpnu o 0,4 %.
Autor TASR
New York 18. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Lowe’s, ktorá je druhým najväčším maloobchodným predajcom domácich potrieb, náradia a železiarskych tovarov v krajine, zlepšila prognózu svojich celoročných tržieb. Predpokladá, že na porovnateľnom základe sa zvýšia o 0,5 %. Doteraz očakávala, že budú stagnovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Lowe’s zároveň potvrdila svoju prognózu celoročného zisku na akciu v sume približne 12,25 USD (11,15 eura). Táto jej predikcia je mierne opatrnejšia v porovnaní s predpoveďou analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí odhadujú, že zisk na akciu bude o 3 centy vyšší.
Lowe’s sa spolieha na odolný dopyt po tovaroch potrebných na opravy domov. Majitelia domov v USA totiž naďalej míňajú na nevyhnutnú údržbu svojich domov, keďže odkladajú sťahovanie sa do nových domov pre vysoké úroky z hypotekárnych úverov, ekonomickú neistotu a pretrvávajúcu infláciu.
Porovnateľné tržby firmy za tretí štvrťrok sa zvýšili o 1,8 %, čiže výraznejšie oproti očakávaniu, že stúpnu o 0,4 %. Spoločnosť Lowe’s uviedla, že jej zisk vzrástol o takmer 250 miliónov USD vďaka vráteniu ciel. Upravený zisk na akciu bol na úrovni 3,10 USD, pričom v rovnakom štvrťroku minulého roka firma vykázala upravený zisk na akciu v sume 3,06 USD.
(1 EUR = 1,0989 USD)
Spoločnosť Lowe’s zároveň potvrdila svoju prognózu celoročného zisku na akciu v sume približne 12,25 USD (11,15 eura). Táto jej predikcia je mierne opatrnejšia v porovnaní s predpoveďou analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí odhadujú, že zisk na akciu bude o 3 centy vyšší.
Lowe’s sa spolieha na odolný dopyt po tovaroch potrebných na opravy domov. Majitelia domov v USA totiž naďalej míňajú na nevyhnutnú údržbu svojich domov, keďže odkladajú sťahovanie sa do nových domov pre vysoké úroky z hypotekárnych úverov, ekonomickú neistotu a pretrvávajúcu infláciu.
Porovnateľné tržby firmy za tretí štvrťrok sa zvýšili o 1,8 %, čiže výraznejšie oproti očakávaniu, že stúpnu o 0,4 %. Spoločnosť Lowe’s uviedla, že jej zisk vzrástol o takmer 250 miliónov USD vďaka vráteniu ciel. Upravený zisk na akciu bol na úrovni 3,10 USD, pričom v rovnakom štvrťroku minulého roka firma vykázala upravený zisk na akciu v sume 3,06 USD.
(1 EUR = 1,0989 USD)