Predajca:Kampane za zákaz predaja živých rýb robia logistické problémy

Považská Bystrica 15. decembra (TASR) - Kampane a správy o zákaze predaja živých kaprov na Slovensku spôsobujú logistické problémy ich predajcom. Pre TASR to povedal predajca rýb a ichtyológ Peter Marták. Medzi ľuďmi to podľa neho spôsobilo zvýšený záujem o nákup kaprov už niekoľko týždňov pred Vianocami. Kým v predchádzajúcich rokoch sa gro kaprov predávalo v predvianočnom týždni, tento rok to je oveľa skôr.



"Zo skúseností v minulosti to mal každý predajca už nejako naplánované, približne vedel, koľko rýb a kedy má naviezť. Teraz je to úplne neprehľadné. Ale nejak to zvládneme," pripomenul Marták.



Argumenty aktivistov o utrpení kaprov sú podľa neho neopodstatnené. V minulosti sa stávalo, že živé ryby boli v kadiach nahustené a mohli sa dusiť. Momentálne je však predaj živých rýb pod prísnou kontrolou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, v kadiach sa prečerpáva voda, vháňa sa do nich kyslík a kaprov je v kadiach primerané množstvo.



Neobstoja podľa neho ani argumenty o leptaní žiabier chlórom v prípade umiestnenia kaprov doma vo vaniach. Ak sa podľa neho nechá voda vo vani chvíľu odstáť, chlór z nej unikne. Navyše dnes sa už voda nechlóruje v takých koncentráciách ako v minulosti.



"Kampane za zákaz predaja živých kaprov začínajú byť akýmsi módnym trendom. Ľudia by sa mali vyjadrovať k tým veciam, ktorým rozumejú a nie k tomu, kto si čo myslí. Nie je možné sa vciťovať do polohy ryby v zmysle, že ak niečo cíti človek, cíti to rovnako aj ryba. Ryba má úplne iný prah bolesti. Boh nás stvoril ako všežravcov, takže máme konzumovať všetko. Samozrejme, že k zvieratám sa treba správať s úctou a pokorou, ale nie robiť z nich fetiš," zdôraznil Marták.