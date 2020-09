Predajcom vozidiel má pomôcť úprava dopredaja

Bratislava 17. septembra (TASR) – Predajcom vozidiel hrozia z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu škody. Pomôcť im má preto novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Tá okrem iného upravuje dopredaj vozidiel. Právnu normu vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Poslanci o nej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



"Na základe prijímaných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 boli predajne vozidiel zatvorené od 16. marca do 22. apríla 2020, pričom ani v súčasnosti predaje vozidiel nedosahujú hodnoty spred krízy. Ťažké nákladné vozidlá sa predávajú len minimálne a autobusy sa nepredávajú vôbec," priblížil rezort dopravy v predkladacej správe. Predajcom vozidiel tak zostali na skladoch vozidlá, ktoré nebude možné v termíne zaregistrovať.



Vozidlá by si teda museli zaregistrovať na seba a predávať ich ako ojazdené alebo vozidlá vyviezť do tretích krajín. Obidve možnosti by podľa MDV spôsobili predajcom vozidiel reálne škody. Takisto predajcom zostanú na skladoch vozidlá, ktoré by nebolo možné dopredať z dôvodu, že v roku 2021 kvantitatívne obmedzenie vychádza z predaných vozidiel v kalendárnom roku 2020.



Návrhom zákona sa majú prijať dve podporné opatrenia pre vozidlá ukončenej série z dôvodu následkov prijatých opatrení proti ochoreniu COVID-19, čo umožní predávať tieto vozidlá dlhšie časové obdobie a v roku 2021 umožní povoliť tzv. dopredaj vozidiel väčšiemu počtu vozidiel. Cieľom je predísť škodám pre predajcov vozidiel.



Platnosť povolení tzv. dopredajov vozidiel vydaných vozidlám ukončenej série, ktoré nemohli byť uvedené na trh, sprístupnené na trhu, evidované ani uvedené do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek po 31. auguste 2019, by sa mala predĺžiť o šesť mesiacov.



Povoľovanie tzv. dopredajov vozidiel v roku 2021 pri kvantitatívnom obmedzení by malo byť umožnené nielen na základe počtu predaných vozidiel v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pri výpočte maximálneho počtu povolení vozidiel ukončenej série v roku 2021 by sa malo vychádzať z počtu predaných vozidiel podľa roku 2020 alebo 2019 podľa toho, ktorý počet je vyšší.



Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia, aby sa predišlo negatívnym následkom na predajcov vozidiel.