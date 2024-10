Predajcovia módy začnú na budúci rok so skúšobným zberom oblečenia

Madrid 12. októbra (TASR) - Veľké módne spoločnosti v Španielsku začnú od apríla budúceho roka zbierať vyradené oblečenie v rámci dobrovoľnej pilotnej schémy nakladania s textilným odpadom. Predpokladá sa, že tieto nariadenia Európskej únie (EÚ) vstúpia do platnosti v roku 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Inditex, majiteľ Zary, H&M, Decathlon a Primark je medzi 10 značkami, ktoré sa zúčastnia na skúšobnej separácii textilu a obuvi od ostatného odpadu, aby ich bolo možné opätovne použiť alebo recyklovať. Uviedli to organizátori projektu s názvom Re-viste.



Plánované nariadenia EÚ pritom nenadobudnú účinnosť pred rokom 2026, keďže úrady dajú spoločnostiam aspoň rok na prispôsobenie sa, uviedli vládni predstavitelia a zdroje z módneho priemyslu.



"Nariadenia nám ukazujú cestu, ale rozhodli sme sa nečakať na splnenie zákonných požiadaviek," povedal Andrés Fernández, prezident Re-viste a vedúci oddelenia udržateľnosti v maloobchodnom odevnom reťazci Mango, ktorý je tiež súčasťou testu.



Podľa navrhovaných pravidiel, spoločnosti, ktoré predávajú viac oblečenia a obuvi, budú pravdepodobne musieť platiť viac za nakladanie s odpadom.



V Španielsku sa podľa oficiálnych údajov zbiera oddelene len 12 % použitého oblečenia a 88 % končí na skládke. Každý obyvateľ Španielska vyhodí 20 kíl oblečenia ročne v porovnaní s priemerom sedem kíl v Európe, uvádzajú úrady.



Počas ročného skúšobného obdobia plánuje Re-viste postaviť v kostoloch, obchodoch, obchodných centrách a uliciach desiatky kontajnerov na zber odpadu do vriec a jeho odvoz do závodov na triedenie.



Módne spoločnosti odhadujú, že keď legislatíva vstúpi do platnosti, Španielsko bude potrebovať jeden kontajner na textilný odpad na každých 1200 obyvateľov.