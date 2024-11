Predajcovia potravín v USA súperia o zákazníkov pred Dňom vďakyvzdania

New York 23. novembra - Deň vďakyvzdania v USA sa blíži a maloobchodné reťazce Walmart, Target a Aldi, ako aj ďalší predajcovia potravín súperia o zákazníkov. Ponúkajú zlacnené balíčky potravín na slávnostnú večeru a ďalšie propagačné akcie. Tie majú prilákať Američanov, ktorí sa nespamätali z nedávneho rastu cien potravín, do ich obchodov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Walmart, najväčší maloobchodný predajca potravín v krajine, prvýkrát spojil základné suroviny na prípravu tradičnej hostiny do jedného balíka pred tromi rokmi. Tento rok jeho balíček na prípravu večere pre osem ľudí obsahuje 29 položiek a stojí menej ako 55 USD (52,25 eura), čo nie je ani 7 USD na osobu.



Verzia reťazca Target pre štyri osoby stojí 20 dolárov a Aldi ponúka mrazenú morku so zmesou na omáčku, ako aj prísady na tekvicový koláč a prílohy, ako sú sladké zemiaky, za 47 USD. Tvrdí, že je to menej, ako účtoval za rovnaké položky v roku 2019.



Porovnanie týchto ponúk s cieľom určiť, ktorá predstavuje najlepšiu hodnotu, je ťažké, pretože odporúčané veľkosti porcií a obsah sa líšia. Ale propagačné akcie, ktoré odštartovali skôr ako v predchádzajúcich rokoch, keďže mnohé domácnosti stále odrádzajú vyššie ceny, podčiarkujú dôležitosť Dňa vďakyvzdania pre obchodníkov s potravinami, uviedli analytici.



Zatiaľ čo spotrebiteľské vnímanie cien potravín je založené na cenách základných potravín, ako sú vajcia a mlieko, balíky surovín na Deň vďakyvzdania sa stali v podstate novým štandardom, uviedol Jason Goldberg, riaditeľ obchodnej stratégie v Publicis Groupe, globálnej marketingovej a komunikačnej spoločnosti.



Hostina na Deň vďakyvzdania je druhé najväčšie sviatočné jedlo počas zimných sviatkov. Predstavuje tak veľkú príležitosť pre maloobchodníkov. V porovnaní s priemerným týždňom priniesli minulý rok nákupy jedla na Deň vďakyvzdania počas týždňa pred a po sviatku nárast tržieb o 2,4 miliardy USD, uviedla spoločnosť na prieskum trhu Circana. Nakupovanie na Vianoce, Chanuku a Nový rok prinieslo obchodom nárast tržieb o 5,3 miliardy USD v porovnaní s priemerným týždňom podľa údajov Circana.



(1 EUR = 1,0526 USD)