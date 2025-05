Predaje fairtradových banánov, cukru a čaju vlani medziročne rástli

Bratislava 28. mája (TASR) - Na Slovensku v minulom roku rástli predaje fairtradového cukru o 11 %, čaju o 52 %. Poklesla však o 8 % káva a o 11 % kakao, čo malo vplyv na celkové predaje fairtradového tovaru. Fairtradový príplatok za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovatelia vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, sa v minulom roku znížil o 14 %. stále predstavoval takmer 612.000 eur. Za posledných desať rokov tak narástol viac než 42-krát. Informovali z Fairtrade Česko a Slovensko.



„Pre drobných pestovateľov nemusia vysoké ceny na burze nutne znamenať výrazne vyššie zisky. Drobní pestovatelia nie sú tí, ktorí cenu stanovujú. Popritom sa zvyšujú náklady na pestovanie, nájomnú prácu pri zbere. Pritom na mnohých miestach je úroda často nižšia v dôsledku klimatickej zmeny. Rastliny sú náchylnejšie voči chorobám a škodcom pre časté výkyvy počasia. Pestovatelia bojujú s nižšími zrážkami a vysokými teplotami. To všetko ovplyvňuje úrodu, ktorá je následkom toho nižšia a to potom vedie, naopak, k vyšším cenám, ktoré sú ešte naviac poháňané aj zvyšujúcim sa dopytom po káve v krajinách Ázie,“ vysvetlil Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko.



Práve vysoké ceny kávy mohli stáť za medziročným poklesom predajov fairtradovej kávy na Slovensku. V roku 2024 navyše poklesla kúpna sila Slovákov v porovnaní so zvyškom Európy. V takej situácii ľudia spravidla viac zvažujú nákupy tovaru, ktorý nie je nevyhnutný, čo je typicky prípad kávy alebo cukroviniek.



„Nárast zaznamenal fairtradový cukor, ktorého predaj vzrástol o jedenásť percent a predaje čaju vzrástli o päťdesiatdva percent. Predaje fairtradovej kávy, naopak, poklesli medziročne o osem percent. Zároveň, napriek tomu, že stále viac obchodných reťazcov používa fairtradové kakao do výrobkov svojich privátnych značiek, predaje fairtradového kakaa poklesli o jedenásť percent,“ vysvetlila Kristína Hajniková, koordinátorka slovenského obchodu a marketingu Fairtrade Česko a Slovensko.



Fairtradový príplatok, ktorý získali pestovatelia z Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky za tovar predaný v ČR, teda peniaze navyše, ktoré pestovateľské družstvá a zamestnanecké organizácie vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, sa oproti minulému roku znížil o 14 % hlavne práve pre zníženie predajov kakaa. Zároveň však vzrástol za posledných desať rokov viac než 42-krát na súčasnú výšku 612.000 eur.



Fairtrade Česko a Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá podporou myšlienky fair trade. Už od roku 2004 pracuje na zvyšovaní informovanosti o princípoch a zmysle systému Fairtrade. Vyše 20 rokov už v Českej republike a vyše 10 rokov na Slovensku zastupuje globálnu organizáciu Fairtrade International.