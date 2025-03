Predaje Tesly v Škandinávii klesajú

Oslo 3. marca (TASR) - Predaj amerického výrobcu elektrických áut Tesla v Škandinávii vo februári oproti predchádzajúcemu roku výrazne klesol, čím sa znížil aj jeho podiel na tamojšom trhu. Tesla tak čelí skúške lojality k značke pre úlohu jej generálneho riaditeľa Elona Muska v administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tesla, ktorej autá boli v rokoch 2023 a 2024 na vrchole rebríčkov predaja v Nórsku, Švédsku a Dánsku, tento rok zaostala za konkurentmi s novšími modelovými radmi, ako sú Volkswagen a Toyota, ukázali v pondelok údaje o registráciách.



Vo Švédsku bolo minulý mesiac zaregistrovaných celkovo 613 nových vozidiel Tesla, čo predstavuje medziročný pokles o 42 %, zatiaľ čo registrácie klesli zhodne o 48 % v Nórsku (na 917) aj v Dánsku (na 509 áut) napriek celkovému nárastu dopytu po automobiloch v týchto troch krajinách, a to aj po elektromobiloch.



Muskov vstup do politiky, kde zavádza rozsiahle škrty vo federálnych úradoch a agentúrach, a jeho podpora krajne pravicových politických názorov v Európe priniesli demonštrácie pod heslom "Tesla Takedown" v USA a bojkot jeho automobilov inde vo svete.



V Nórsku, kde takmer všetok predaj nových áut tvoria elektrické vozidlá, podiel Tesly na celkovom predaji medziročne klesol na 8,8 % z 18,9 % za celý rok 2024 a 20 % v roku 2023.



Odbyt spoločnosti brzdí aj starnúci rad jej modelov. V nadchádzajúcich mesiacoch tak bude čeliť testu, pretože sa pripravuje na predstavenie modernizovanej verzie svojho stredne veľkého SUV Model Y v Európe, najpredávanejšieho auta v škandinávskom regióne za uplynulé dva roky.



Nedá sa odhadnúť, či Tesla získa späť svoju bývalú pozíciu jednotky na trhu, uviedla v pondelok Nórska cestná federácia (OFV). Poukázala pritom na fakt, že okolo Tesly a Elona Muska je veľa "nepokoja a kriku".



Aj v Dánsku čoraz viac potenciálnych kupcov hľadá alternatívu k Tesle, uviedla Dánska federácia motoristov (FDM).



Zdá sa, že samotný Musk, ktorý bol dlho obdivovaný ako úspešný podnikateľ, sa stal najväčším nepriateľom svojej automobilovej značky, povedal Atle Falch Tuverud, šéfredaktor nórskej publikácie BilNytt. Dodal, že úplné posúdenie Muskovho vplyvu na predaj môže trvať niekoľko mesiacov.



Prvé signály sa môžu pritom objaviť v období od marca do júna tohto roka, keď sa začnú dodávky vynoveného Modelu Y, pričom Tesla by mohla pristúpiť tiež k agresívnejšiemu zníženiu ceny, aby podporila predaj.