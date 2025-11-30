< sekcia Ekonomika
Predaje v závere novembra boli pre nemecký maloobchod sklamaním
Autor TASR
Berlín 30. novembra (TASR) - Väčšina nemeckých maloobchodníkov nie je spokojná s doterajším vývojom predaja počas tohtoročnej predvianočnej sezóny. Poukázal na to v nedeľu zverejnený najnovší prieskum Asociácie nemeckého maloobchodu (HDE), ktorý priniesla agentúra DPA.
Z celkovo 300 oslovených spoločností približne 60 % uviedlo, že v poslednom novembrovom týždni zaznamenali slabé výsledky. „Svetlým bodom v rámci týždňa bola pre mnohé obchody sobota (29. 11.) s trochu lepšími zárobkami. To dáva určitú nádej na výraznejší rast predaja počas decembrových víkendov,“ povedal šéf HDE Stefan Genth.
Zhruba 25 % z obchodov anketovaných v období od 28. do 30. novembra vyjadrilo s tržbami počas soboty spokojnosť. Čo sa však týka celého doterajšieho predvianočného predaja, iba 14 % maloobchodníkov dalo najavo spokojnosť. Týka sa to najmä obchodov s hračkami, so šperkami a s hodinkami a obchodov so spotrebnou elektronikou.
Zhruba 70 % respondentov uviedlo, že zaznamenali menej kupujúcich než pred rokom. Viac zákazníkov v nasledujúcich týždňoch očakáva zhruba 20 % oslovených spoločností, uviedla HDE. „O úspechu či neúspechu rozhodnú posledné dni pred Vianocami,“ dodal Genth.
Podľa HDE maloobchodníci očakávajú počas tohtoročnej predvianočnej sezóny v novembri a decembri obrat na úrovni 126,2 miliardy eur. Ak sa ich prognóza naplní, v porovnaní s predvianočnou sezónou minulého roka to bude znamenať rast o 1,5 %.
