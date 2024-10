Predaje vozidiel Aures Holdings vzrástli vďaka AI medziročne o 11 %

Bratislava 10. októbra (TASR) - Spoločnosť Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna, zaznamenala za prvých deväť mesiacov tohto roka medziročný rast predaja o 11 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Za dané obdobie predala v aktuálnom roku zatiaľ 83.219 vozidiel, pričom rekordné výsledky najmä v treťom štvrťroku dosiahla vďaka využívaniu umelej inteligencie (AI). Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť, ktorá predpokladá predaj celkovo 110.000 vozidiel do konca roka.



"Tretí štvrťrok roku 2024 priniesol doteraz najvyšší dopyt po ojazdených vozidlách na všetkých trhoch, kde pôsobíme. V tomto období sme predali celkom 29.271 áut, čo je najlepší výsledok za tretí štvrťrok za celú dobu našej existencie od roku 1992. August bol s 10.077 predanými vozidlami historicky našim vôbec najsilnejším mesiacom," uviedla spoločná generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Aures Holdings Karolína Topolová.



Výrazný rast objemu zobchodovaných vozidiel v tomto roku mal nastať vďaka plnému nasadeniu nástrojov AI na výkupe, v marketingu a pri predaji. Napríklad agenti umelej inteligencie operujúci v call centre mali od apríla tohto roku sprostredkovať viac ako 1800 výkupov vozidiel v celkovej hodnote viac ako 21 miliónov eur. Došlo taktiež ku skráteniu priemernej doby kontaktu s predávajúcim zo štyri a pol hodiny na 37 minút, doplnil spoločný generálny riaditeľ Petr Vaněček.



V rámci marketingu by sa mala AI využívať na tvorbu popisov jednotlivých vozidiel na internetovej stránke spoločnosti. Popisy vygenerované umelou inteligenciou by sa tak mali vyskytovať pri 80 % ponúkaných vozidiel, pričom AI vytvorila texty k viac ako 43.000 vozidlám.



Spoločnosť Aures Holdings je podľa počtu predaných vozidiel najväčším predajcom ojazdených áut v Európe. Firma operuje prostredníctvom viac ako 60 pobočiek na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Nemecku.