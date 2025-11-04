< sekcia Ekonomika
Predaje vozidiel Tesla vyrobených v Číne v októbri klesli o 9,9 %
Tesla minulý mesiac predstavila zlacnené verzie vozidiel Model Y a Model 3.
Autor TASR
Peking 4. novembra (TASR) - Predaj elektromobilov značky Tesla vyrobených v Číne v októbri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesol o 9,9 % na 61.497 kusov po náraste o 2,8 % v septembri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na údaje Čínskeho združenia výrobcov automobilov (CPCA).
Predaj vozidiel Model 3 a Model Y, ktoré americká automobilka vyrobila v jej „gigatovárni“ v Šanghaji, vrátane exportu do Európy, Indie a na ďalšie trhy, klesol oproti septembru o 32,3 %. Jej najväčší čínsky konkurent BYD zaznamenal v októbri medziročný pokles celosvetového predaja o 12 %.
Tesla minulý mesiac predstavila zlacnené verzie vozidiel Model Y a Model 3. Napriek ich rýchlemu uvedeniu na európsky trh predaje spoločnosti opäť klesli, čo poukazuje na pokračujúce ťažkosti na starom kontinente, ktorý je zaplavený lacnými elektromobilmi. Na porovnanie, spoločnosť BYD zaznamenala v Európe silný rast predaja, hoci na svojom domácom trhu čelila spomaleniu. Na čínskom trhu zatiaľ Tesla svoje zlacnené modely neponúka.
