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Predajňa dm v Nitre získala titul Visa Slovak Top Shop za máj 2026
Zmodernizovanú predajňu dm v OC CityMarket ocenila porota za modernú nákupnú atmosféru.
Autor OTS
Nitra, 19. júna (OTS) – Zákaznícky komfort, zážitok z nakupovania a široká ponuka tovarov a služieb zabezpečili predajni dm drogerie markt v nitrianskom obchodnom centre CityMarket prestížne nezávislé ocenenie Visa Slovak Top Shop za mesiac máj. Odborná porota ocenila najmä modernú nákupnú atmosféru, prehľadnosť priestoru a implementáciu inovatívnych služieb pre zákazníkov.
„Zisk titulu Visa Slovak Top Shop je pre nás potvrdením, že naša filozofia zameraná na človeka je správna. Keď sme sa v septembri minulého roka sťahovali do nových priestorov, naším cieľom bolo priniesť obyvateľom Nitry bezkonkurenčný komfort a ponuku. Široké a vzdušné uličky, moderný dizajn a špičkové technológie robia z bežného nákupu v dm príjemný zážitok. Toto ocenenie patrí predovšetkým celému tímu predajne, ktorý dennodenne premieňa náš slogan - Tu som človekom, tu nakupujem, na realitu,“ uviedla Lenka Horváthová, regionálna manažérka dm drogerie markt.
Predajňa dm v nitrianskom OC CityMarket je v prevádzke od roku 2008. Významný míľnik zaznamenala v septembri 2025, keď sa v rámci obchodného centra presťahovala do nových, výrazne väčších a modernejších priestorov. S predajnou plochou 954 m² bola až do mája 2026 najväčšou predajňou dm na Slovensku. Hoci ju aktuálne tesne prekonáva novootvorená žilinská filiálka v nákupnom centre Dubeň, nitrianska prevádzka naďalej zostáva výkladnou skriňou moderného retailu.
Foto: dm drogerie markt
Odborná porota súťaže Visa Slovak Top Shop sa pri posudzovaní obchodných prevádzok zameriava na komplexný zákaznícky zážitok. Zákazníkom na vyzdvihnutie tovaru v dm predajni slúži aj dmBox.
Hodnotiaca odborná porota súťaže Visa Slovak Top Shop sa pri posudzovaní obchodných prevádzok zameriava na komplexný zákaznícky zážitok. „V prípade nitrianskej predajne dm porota vyzdvihla nielen dizajnové usporiadanie priestoru, ale aj integráciu moderného dmBoxu, ktorý umožňuje zákazníkom rýchlo, pohodlne a bezkontaktne vyzdvihnutie expresných online objednávok. Vysoké hodnotenie získala prevádzka za celkový zážitok z nakupovania, atraktívnejšie a prehľadnejšie usporiadanie a vystavenie produktov,“ uviedla Zuzana Imrichová, manažérka projektu Visa Slovak Top Shop.
Nakupujúci oceňujú aj široký sortiment, v ktorom si stabilné miesto držia produkty každodennej potreby pre celú rodinu. Medzi dlhodobé bestsellery patria detská výživa, toaletný papier, pleťová kozmetika a čistiace prostriedky do domácnosti. Komfort nakupovania dopĺňajú aj otváracie hodiny od 8.00 do 20.00 hod. denne, vrátane víkendov.
Za úspechom ocenenej dm predajne stojí stabilný 19-členný tím spolupracovníkov. Popri skúsených spolupracovníkoch a brigádnikoch tu získavajú cenné pracovné skúsenosti aj žiaci odborného výcviku zapojení do systému duálneho vzdelávania.
Zdroj: event2all
Foto: dm drogerie markt
Za úspechom dm predajne v nitrianskom OC CityMarket stojí stabilný tím spolupracovníkov.
„Zisk titulu Visa Slovak Top Shop je pre nás potvrdením, že naša filozofia zameraná na človeka je správna. Keď sme sa v septembri minulého roka sťahovali do nových priestorov, naším cieľom bolo priniesť obyvateľom Nitry bezkonkurenčný komfort a ponuku. Široké a vzdušné uličky, moderný dizajn a špičkové technológie robia z bežného nákupu v dm príjemný zážitok. Toto ocenenie patrí predovšetkým celému tímu predajne, ktorý dennodenne premieňa náš slogan - Tu som človekom, tu nakupujem, na realitu,“ uviedla Lenka Horváthová, regionálna manažérka dm drogerie markt.
Predajňa dm v nitrianskom OC CityMarket je v prevádzke od roku 2008. Významný míľnik zaznamenala v septembri 2025, keď sa v rámci obchodného centra presťahovala do nových, výrazne väčších a modernejších priestorov. S predajnou plochou 954 m² bola až do mája 2026 najväčšou predajňou dm na Slovensku. Hoci ju aktuálne tesne prekonáva novootvorená žilinská filiálka v nákupnom centre Dubeň, nitrianska prevádzka naďalej zostáva výkladnou skriňou moderného retailu.
Foto: dm drogerie markt
Odborná porota súťaže Visa Slovak Top Shop sa pri posudzovaní obchodných prevádzok zameriava na komplexný zákaznícky zážitok. Zákazníkom na vyzdvihnutie tovaru v dm predajni slúži aj dmBox.
Zákaznícka skúsenosť na prvom mieste
Hodnotiaca odborná porota súťaže Visa Slovak Top Shop sa pri posudzovaní obchodných prevádzok zameriava na komplexný zákaznícky zážitok. „V prípade nitrianskej predajne dm porota vyzdvihla nielen dizajnové usporiadanie priestoru, ale aj integráciu moderného dmBoxu, ktorý umožňuje zákazníkom rýchlo, pohodlne a bezkontaktne vyzdvihnutie expresných online objednávok. Vysoké hodnotenie získala prevádzka za celkový zážitok z nakupovania, atraktívnejšie a prehľadnejšie usporiadanie a vystavenie produktov,“ uviedla Zuzana Imrichová, manažérka projektu Visa Slovak Top Shop.
Nakupujúci oceňujú aj široký sortiment, v ktorom si stabilné miesto držia produkty každodennej potreby pre celú rodinu. Medzi dlhodobé bestsellery patria detská výživa, toaletný papier, pleťová kozmetika a čistiace prostriedky do domácnosti. Komfort nakupovania dopĺňajú aj otváracie hodiny od 8.00 do 20.00 hod. denne, vrátane víkendov.
Za úspechom ocenenej dm predajne stojí stabilný 19-členný tím spolupracovníkov. Popri skúsených spolupracovníkoch a brigádnikoch tu získavajú cenné pracovné skúsenosti aj žiaci odborného výcviku zapojení do systému duálneho vzdelávania.
Zdroj: event2all
Foto: dm drogerie markt
Za úspechom dm predajne v nitrianskom OC CityMarket stojí stabilný tím spolupracovníkov.