Predajňa nábytku Leiner vo Viedni sa likviduje, tovar predajú v dražbe

Viedeň 26. januára (TASR) - Likvidácia nábytkového obchodu Leiner na viedenskej Mariahilfer Strasse sa nezadržateľne blíži. Vlastník značky Leiner, koncern Signa, chce na jeho mieste postaviť novú predajňu podľa vzoru berlínskeho obchodu KaDeWe a v marci majú začať pracovať bagre. S cieľom stihnúť tento termín sa Signa rozhodla celý sortiment Leineru predať v dražbe na platforme aurena.at, na ktorej sa môže zúčastniť ľubovoľný záujemca.



V priebehu 25 pracovných dní bude vydražených viac než 40.000 položiek, aukcie sa budú konať vo viacerých kolách. Prvé položky by mohli spotrebitelia získať už počas nadchádzajúceho víkendu. "Zhruba 900 kobercov, 40 kúpeľní, 100 pohoviek, 50 postelí, 15 kuchýň, množstvo lámp a domácich spotrebičov, dekoratívnych prvkov, riadu alebo detského vybavenia. To všetko a ešte viac sa bude dražiť," cituje z vyhlásenia dražobného portálu agentúra APA. Sortiment siaha od drahých orientálnych kobercov a koženého nábytku, cez vane a jedálenské súpravy, až po rôzne koše, vysávače či príslušenstvo do WC.



Predávať sa budú aj vystavené kuchyne, vyvolávacie ceny budú na úrovni zhruba 10 % bežnej predajnej ceny. Okrem samotného sortimentu sa bude dražiť aj vybavenie samotnej predajne, napríklad osvetlenie, regále, reštauračné stolíky, k dispozícii budú aj položky s firemným logom.



Koncern Signa v júni 2018 kúpil siete Kika a Leiner v rámci núdzového predaja od problémového nemeckého koncernu Steinhoff. Predajňa Leiner na Mariahilfer Strasse slúžila ako "vlajková loď" tejto značky. Nový majiteľ však predajňu v marci zbúra, zostane len historická fasáda. Na jej mieste má vzniknúť obchodný dom podľa vzoru berlínskej predajne KaDeWe a hotel. Otvorenie je naplánované na jeseň 2024.