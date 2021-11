Predajne má otvorené aj Orange, klientov však vedia obslúžiť aj online

Bratislava 26. novembra (TASR) - Predajne má otvorené v štandardných otváracích hodinách aj mobilný operátor Orange Slovensko. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa operátora Alexandra Piskunová. Čiastočným obmedzeniam podliehajú iba predajne v nákupných centrách. Zákazníkov však vedia obslúžiť aj iným spôsobom, napríklad cez digitálne kanály.



"Keďže prevádzky telekomunikačných operátorov patria medzi tzv. esenciálne prevádzky, môžu byť otvorené za dodržania všetkých opatrení, čo aj naplno rešpektujeme a poskytujeme všetky služby," povedala Piskunová. Obmedzeniam podliehajú len predajne v obchodných centrách, prevádzky v nich má operátor otvorené do 20. hodiny.



"Väčšinu zákazníckych požiadaviek vieme vyriešiť aj prostredníctvom digitálnych kanálov, respektíve na diaľku, takže pokiaľ zákazníci nechcú alebo nemôžu prísť do našich predajní, vieme ich obslúžiť aj iným spôsobom," poznamenala hovorkyňa.



Telefonickí operátori sú jedným z druhov prevádzok, ktoré smú ostať otvorené aj v čase lockdownu, ktorý je na Slovensku aktuálne zavedený. Podobne sú na tom napríklad i banky či poisťovne.