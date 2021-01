Predajne operátorov sú otvorené, treba negatívny test či potvrdenie

Bratislava 27. januára (TASR) – Na Slovensku platia od stredy nové podmienky zákazu vychádzania. Medzi výnimky spadajú aj prevádzky telekomunikačných operátorov. Navštíviť ich však ľudia môžu iba s negatívnym testom na prítomnosť nového koronavírusu alebo s potvrdením dokazujúcim to, že zákazník spadá do niektorej zo skupín, ktoré predstavujú výnimky určené hlavným hygienikom SR. Informovala o tom hovorkyňa O2 Tereza Molnár.



Ako dodala Molnár, v súčasnosti majú predajne O2 upravené otváracie hodiny v obchodných centrách, a to od 10.00 do 18.00 h. "Kamenné predajne fungujú v obvyklom režime. Pri návšteve našich predajní žiadame zákazníkov o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení, akými je nosenie rúška prekrytím dolných, ale aj horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk pri vstupe do predajne a dodržiavanie bezpečných rozstupov," vyzdvihla Molnár.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Orange Alexandra Piskunová, v ich prípade sa otváracie hodiny predajných miest od stredy nemenia, zostávajú rovnaké, ako doteraz.



Slovak Telekom informuje na svojej webovej stránke, že pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a aktuálne nariadenia vlády budú ich predajne v obchodných centrách otvorené v skrátenom otváracom čase, a to do 19.00 h, s platnosťou do 31. januára.